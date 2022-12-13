«Известия»: в России утвердили ГОСТ для электросамокатов

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Утвержденный для российских и иностранных производителей электронных средств индивидуальной мобильности (ЭСИМ) ГОСТ Р 70514-2022 вступит в силу с 1 февраля 2023 года, сообщают «Известия» со ссылкой на Росстандарт.



По словам главы Росстандарта Антона Шалаева, стандарт должен стать эффективным инструментом повышения безопасности и комфорта самих водителей средств и окружающих людей.

Стандарт предусматривает функцию автоматического замедления в парках. Согласно ГОСТу, электросамокат, батареи или аккумуляторы должны быть спроектированы и сконструированы так, чтобы исключить любой риск возгорания и механического повреждения.

Также электросамокаты должны будут иметь пешеходный режим со скоростью, не превышающей 8 км/ч, а еще фары. Движение задним ходом должно осуществляться со скоростью не выше 6 км/ч и со звуковым сигналом.

Три четверти ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) в 2022 году — столкновения с пешеходами.

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова считает существующие для электросамокатов ПДД недостаточными. Она предложила снизить разрешенную скорость до 20 км/ч.



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Маргарита Головатенко