Главное о коронавирусе на 20 февраля: рост заболеваемости в Татарстане, возобновление группового туризма в КНР

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане с 13 по 19 февраля COVID-19 заразились 798 человек

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 145 новых случаев COVID-19. Всего на 20 февраля в республике зафиксировано 197 164 случая заражения коронавирусом. Выздоровели за весь период 193 208 человек, в том числе 98 за минувшие сутки. Умерли за весь период 2 010 человек. Госпитализировали за сутки 18 пациентов.



В Татарстане с 13 по 19 февраля 2023 года госпитализировали 362 человек, заразившихся COVID-19. Это на 16% больше, чем за предыдущую неделю, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса.

С 13 по 19 февраля в Татарстане подтвердилось 798 случаев заражения COVID-19. Как подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, это на 32% больше, чем за предыдущие 7 дней.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Удмуртии стали реже делать прививки от коронавируса

За последние сутки в России выявили 12 076 случаев коронавируса, выздоровели 8 398 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 22 178 711, а выздоровевших — до 21 513 207. Госпитализированы за сутки 639 человек. Умерли за сутки 30 россиян. За весь период в России от коронавируса скончались 395 829 человек.



В Удмуртии стали реже вакцинироваться от COVID-19. По сравнению с январем прошлого года темпы вакцинации упали в четыре раза. Как сообщает Минздрав республики, за январь этого года повторную прививку сделали 4,8 тысячи человек, и это притом что у большинства горожан срок действия прививки истек еще в 2022 году. По словам главного внештатного специалиста Минздрава Удмуртии по вакцинопрофилактике Елены Корякиной, чтобы избежать тяжелого течения болезни, следует «ревакцинироваться каждые шесть месяцев».

В состоянии олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова пока не наблюдалось каких-либо значительных изменений. Источники, близкие к спортсмену, в беседе с «РБК Спорт» рассказали, что в состоянии здоровья фигуриста «пока все так же».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

КНР и Россия возобновили соглашение о групповых туристических поездках, которое ранее было приостановлено из-за пандемии COVID-19. Как сообщает РБК, речь идет о документе, который правительства двух государств подписали в феврале 2000 года. Основная его идея заключается в том, что организованные туристы в группах от 5 до 50 человек могут посещать соседнюю страну по спискам без получения визы. Также в документе отмечается, что туристы могут находится на территории другой страны до 15 дней.

В 2022 году в Россию на заработки приехали 3,47 миллиона граждан Узбекистана, Таджикистана и Киргизии, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza. Отмечается, что данный показатель на треть превышает значения 2021 года. В 2020 году, когда был пик пандемии COVID-19, в Россию приехали 1,1 миллиона иностранных работников. В допандемийном 2019 году — в Россию с целью работы въехали 4,1 миллиона иностранцев.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

У пациентов, которые ранее заразились «омикроном», риск летального исхода от COVID-19 снижается на 88%

В мире коронавирусом нового типа на 09.21 мск заразились 674 029 335 раз, 6 862 933 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (103 124 043). На второй строчке — Индия (44 686 263), на третьей — Франция (39 786 983), на четвертой — Германия (38 002 114), на пятой — Бразилия (36 987 682).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 117 497). За ними следуют Бразилия (698 050), Индия (530 761), Россия (387 832, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (332 695).



За время пандемии сделано 13 307 915 519 инъекций вакцины против коронавируса.

Американская рок-группа Crazy Horse анонсировала выход нового альбома All Roads Lead Home. Отмечается, что работа над пластинкой велась в течение пандемии COVID-19. В создании альбома участвовал музыкант и певец Нил Янг. Релиз пластинки состоится 31 марта.

У пациентов, которые ранее заразились «омикроном», риск летального исхода либо госпитализации от COVID-19 снижается на 88% в течение 10 месяцев. К таким выводам пришла международная группа медиков из Института показателей и оценки здоровья (независимая международная организация, специализирующаяся на исследованиях в области здравоохранения).

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Антон Гаврилов