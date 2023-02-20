В Татарстане продолжает расти число госпитализаций пациентов с COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане с 13 по 19 февраля 2023 года госпитализировали 362 человека, заразившихся коронавирусом. Это на 16% больше, чем за предыдущую неделю, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с распространением COVID-19

Число госпитализаций пациентов с коронавирусом в республике растет с начала года. Со 2 по 8 января в больницы попали 113 заболевших, с 9 по 15 января — 129, с 16 по 22 января — 146, а с 23 по 29 января — 229. С 30 января по 5 февраля госпитализировали 241 татарстанца с COVID-19, а с 6 по 12 февраля — 312.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По последним данным, в Татарстане зарегистрировано 197 019 случаев заражения COVID-19. Вылечились от него за это время 193 110 жителей республики. Умерли 2 010 татарстанцев.

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Татьяна Демина