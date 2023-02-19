Александр Бастрыкин назвал предателями российских знаменитостей, которые критикуют армию за границей

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин назвал предателями известных людей, покинувших Россию и критикующих за рубежом российскую армию. Свое мнение он высказал ТАСС.

— Когда эти известные личности, сделав свое благосостояние в России, в том числе за счет соотечественников, уехали из страны, а затем из-за рубежа стали давать нелицеприятные оценки в адрес российской армии, иначе как предателями их назвать нельзя, — сказал он.

Бастрыкин отметил, что известные люди, в том числе представители шоу-бизнеса, не просто зарабатывают деньги на своем творчестве. Они влияют на культурное сознание людей и их ценности, могут способствовать тому, чтобы группы людей объединялись либо, напротив, разделялись, подчеркнул он.

Фото: commons.wikimedia.org

В январе Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера Артура Смольянинова*. Последний в ходе интервью сделал ряд антироссийских заявлений, сказав, что готов сражаться на стороне Украины.

*включен Министерством юстиции России в список иностранных агентов



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Айрат Назипов