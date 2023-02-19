В Татарстане продолжает расти заболеваемость коронавирусом — за сутки его выявили у 137 человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане за последние сутки коронавирус подтвердился у 137 человек. В общей сложности на 19 февраля в республике зарегистрировано 197 019 случаев заражения COVID-19.

За сутки госпитализировали 38 заболевших коронавирусом жителей Татарстана. Вылечились от него с начала пандемии 193 110 жителей республики, за последние сутки — 84.

Новых случаев смерти от COVID-19 в Татарстане за сутки не зарегистрировали. Всего от коронавируса умерли 2 010 жителей республики, следует из подсчетов федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 читайте в подборке интернет-газеты за 19 февраля.

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Айрат Назипов