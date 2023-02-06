В Татарстане вновь выросло число госпитализаций пациентов с COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане с 30 января по 5 февраля в больницы попал 241 пациент с коронавирусом. Это на 5,2% больше, чем за предыдущие семь дней, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с распространением COVID-19.



Число госпитализаций пациентов с коронавирусом в Татарстане растет с начала 2023 года. Со 2 по 8 января в больницы попало 113 заболевших, с 9 по 15 января — 129, с 16 по 22 января — 146, а с 23 по 29 января — 229.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане, по последним данным, с начала пандемии выявили 195 616 случаев заражения COVID-19. Вылечились от него за это время 192 307 жителей республики. Умерли 2 010 татарстанцев.

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Татьяна Демина