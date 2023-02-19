Главное о коронавирусе на 19 февраля: Китай преодолел пандемию, лекарство на основе части оболочки COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Татарстане ни одного случая смерти от COVID-19 за месяц

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 137 новых случаев COVID-19. Всего на 19 февраля в республике зафиксировано 197 019 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за весь период 193 110 человек, в том числе 84 за минувшие сутки. Умерли за весь период 2 010 человек. Госпитализировали за сутки 38 пациентов.



С начала февраля в Татарстане не зафиксировали ни одного случая смерти от COVID-19. О последней жертве коронавируса в республике федеральный оперштаб сообщал почти месяца назад, 20 января, — скончался один пациент.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В поликлиниках Казани продолжается вакцинация населения против COVID-19. Прививку можно сделать первой зарегистрированной российской вакциной «Спутник V».

Заболеваемость коронавирусом в Татарстане продолжает расти. Так, если 15 февраля сообщалось о 101 случае заражения за сутки, 16 февраля уже о 110, а 17 февраля — о 119. Накануне стало известно о еще 128 заболевших.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Санкт-Петербург готовится к первой после пандемии встрече китайских туристов

За последние сутки в России выявили 14 233 случая коронавируса, выздоровели 9 316 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 22 166 635, а выздоровевших — до 21 504 809. Госпитализированы за сутки 799 человек. Умерли за сутки 36 россиян. За весь период в России от коронавируса скончались 395 799 человек.

После двух недель с момента заражения COVID-19 в московской больнице умер спортивный комментатор Владимир Писаревский. Ему был 87 лет. Его дочь рассказал, что первую неделю после заражения он чувствовал себя нормально, но потом ему стало хуже и врачи диагностировали ишемический инсульт, а затем случилась кишечная непроходимость. Через полдня после операции он попал в реанимацию в критическом состоянии.

Фото: fhr.ru

Санкт-Петербург, готовясь встретить первых после перерыва из-за пандемии туристов из Китая, совместно с КНР готовит специальные обучающие программы. В них систематизируют информацию об особенностях гостей из Поднебесной — от их традиционной кухни до правильного языка с учетом основных диалектов. Первая официальная организованная группа туристов из Китая должна прибыть в Северную столицу 25—26 февраля.

Первые постпандемийные карнавалы в Словении

В мире коронавирусом нового типа на 09:21 мск заразились 673 958 606 раз, 673 958 606 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (103 123 281). На второй строчке — Индия (44 686 143), на третьей — Франция (39 786 983), на четвертой — Германия (38 002 114), на пятой — Бразилия (36 987 682).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 117 497). За ними следуют Бразилия (698 050), Индия (530 760), Россия (387 797, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (332 695).



За время пандемии сделано 13 307 892 890 инъекций вакцины против коронавируса.

Часть S-белка оболочки SARS-CoV-2 можно использовать как средство, способное нейтрализовать частицы вируса и подавить его, выяснили молекулярные биологи из США и Финляндии. На основе этого открытия они создали лекарство. Оно воздействует на S-белок и подавляет размножение вируса в организме человека.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Китай успешно вышел из периода пандемии», — сообщил глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии КНР, член Политбюро Ван И. Верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю он заявил, что его страна готова всесторонне возобновлять контакты с Европой и со всем миром.

В Словении после двухлетней паузы из-за пандемии коронавируса проходят карнавальные шествия и народные гуляния в честь прихода весны. В столице страны Любляне 18 февраля прошел «Драконий карнавал». В нем участвовали воспитанники детских садов, школьники и музыкальные коллективы.

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Татьяна Демина