Владимир Путин даст оценку спецоперации и международной ситуации в послании Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин в предстоящем послании Федеральному собранию уделит особое внимание темам, связанным со специальной военной операцией. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

— На таком ответственном и очень сложном этапе нашего развития, нашей жизни все ожидают послания в надежде услышать оценку происходящего, оценку специальной военной операции, оценку международной ситуации и видение президентом того, как мы с этим справляемся и как мы пойдем развиваться дальше. Это, я думаю, главное, чего все ждут, и главное, на чем так или иначе будет концентрироваться президент, — сказал он в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

Он добавил, что глава государства уделит «много внимания» спецоперации, так как она влияет на жизнь страны и всего континента.

Фото: kremlin.ru

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию состоится 21 февраля. Кремль не станет приглашать журналистов СМИ из недружественных стран.

Как рассказал на прошлой неделе Дмитрий Песков, президент России в своем послании Федеральному собранию сделает акценты на текущей ситуации. В частности, он затронет тему спецоперации на Украине.

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Айрат Назипов