Товарищеский матч между «Рубином» и «Нефтехимиком» отменен
Казанский «Рубин» не сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком» в контрольном матче. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Игра должна была пройти 20 февраля в 11:00 на сборах в Турции. Но в конечном итоге было принято решение об отмене матча. О причинах не сообщается.
Сегодня казанская команда сыграет с ЦСКА. Встреча состоится в 18:00.
Напомним, в предыдущем матче «Рубин» сыграл вничью с «Ахматом». Игра завершилась со счетом 1:1. Счет во встрече в первом тайме открыл нападающий «Ахмата» Владимир Ильин. «Рубин» сравнял счет благодаря голу полузащитника Владислава Карапузова во второй половине встречи.
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