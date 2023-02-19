Товарищеский матч между «Рубином» и «Нефтехимиком» отменен

Фото: пресс-служба ФК «Рубин»

Казанский «Рубин» не сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком» в контрольном матче. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Игра должна была пройти 20 февраля в 11:00 на сборах в Турции. Но в конечном итоге было принято решение об отмене матча. О причинах не сообщается.

Сегодня казанская команда сыграет с ЦСКА. Встреча состоится в 18:00.

Фото: пресс-служба ФК «Рубин»

Напомним, в предыдущем матче «Рубин» сыграл вничью с «Ахматом». Игра завершилась со счетом 1:1. Счет во встрече в первом тайме открыл нападающий «Ахмата» Владимир Ильин. «Рубин» сравнял счет благодаря голу полузащитника Владислава Карапузова во второй половине встречи.

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Айрат Назипов