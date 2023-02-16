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«Рубин» сыграл вничью с «Ахматом»

19:24, 16.02.2023
«Рубин» сыграл вничью с «Ахматом»
Фото: ФК «Рубин»

Казанский «Рубин» сыграл вничью с «Ахматом», игра завершилась со счетом 1:1.

Счет во встрече в первом тайме открыл нападающий «Ахмата» Владимир Ильин. «Рубин» сравнял счет благодаря голу полузащитника Владислава Карапузова во второй половине встречи.

Следующий матч казанцы проведут в воскресенье, 19 февраля.

13 февраля казанский клуб сыграл вничью с «Краснодаром-2» в товарищеском матче с аналогичным счетом.

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Маргарита Головатенко
СпортФутбол Татарстан

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