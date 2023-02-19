«Ак Барс» снова переиграл хабаровский «Амур»

Фото: пресс-служба ХК «Ак Барс»

Казанский «Ак Барс» одержал очередную победу над хабаровским «Амуром». В гостевом матче, подопечные Зинэтулы Билялетдинова разгромили соперника со счетом 0:4.

Первый гол на 4-й минуте встречи забил форвард казанцев Дмитрий Воронков. Спустя 7 минут преимущество «барсов» удвоил Илья Сафонов. В начале третьего периода Александр Радулов довел счет до разгромного. А под занавес встречи дубль оформил Дмитрий Воронков.

Отметим, что «Ак Барс» набрал 89 очков в 66 играх. Сейчас казанская команда возглавляет таблицу Восточной конференции.

Фото: пресс-служба ХК «Ак Барс»

Накануне клуб из Казани обыграл «Амур» со счетом 3:4. В составе «барсов» отличились Александр Радулов, Кирилл Петров и оформивший дубль Дмитрий Воронков.



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Айрат Назипов