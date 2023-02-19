Половина россиян считают свою страну великой державой

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Великой державой считают Россию половина россиян. Об этом свидетельствует опрос ВЦИОМ, сообщает «Волга Ньюс».

При этом, треть респондентов (31%) полагает, что Россия станет таковой через 10-15 лет. В 2021 году количество таких ответов составляло 29% от числа всех опрошенных.

13% россиян думаю, что, скорее всего Россия не является великой державой. В 2021 году так считали 26% опрошенных.

Недавнее исследование показало, что каждый второй россиянин — 51% — не переехал бы жить в другую страну, даже если бы на то была возможность. Опрос показал, что год назад процентное соотношение в этом вопросе было на 7% меньше.

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Елизавета Пуншева