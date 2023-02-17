Каждый второй россиянин заявил, что не променял бы родную страну на жизнь за границей

Каждый второй россиянин — 51% — не переехал бы жить в другую страну, даже если бы на то была возможность. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на результаты исследования сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Исследование показало, что год назад процентное соотношение в этом вопросе было на 7% меньше. Также данный показатель в два раза больше, чем в 2010 году. Свою позицию в этом вопросе россияне объясняют чувством патриотизма, востребованностью на рынке труда и нежеланием покидать своих друзей и родственников.

Фото: realnoevremya.ru

Также аналитики выяснили, что в рейтинге самых желанных мест для жизни Россия занимает лидирующую позицию в отличие от заграницы. Так, в США хотели бы жить лишь 5% россиян, в Италии — 4%, в Испании — 3%. Всего 2% предпочли бы жить в Германии, Канаде, Швейцарии, Австралии и Японии. Только 1% опрошенных заявили, что хотели бы жить в Греции, Норвегии, Новой Зеландии, Швеции, Великобритании, ОАЭ, Израиле, Таиланде, Франции, Кипре, Южной Корее, Китае, Аргентине и Австрии. Еще 9% респондентов назвали другие государства, в число которых вошли Черногория, Болгария, Египет, Коста-Рика, Индия, Сербия, Люксембург и прочие.

Помимо этого, стало известно, что жизнь в Италии в большей степени предпочитают женщины. Проживание в США выбирают в основном мужчины.

В конце марта 2022 года фонд «Общественного мнения» (ФОМ) провел опрос, который показал, что почти половина россиян уверены в том, что через 3-5 лет жизнь в России станет лучше. Такое мнение выразили 49% опрошенных. Отмечалось, что в декабре 2021 года такого мнения придерживались только 25% респондентов.

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Антон Гаврилов