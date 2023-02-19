ВОЗ беспокоится об африканском вирусе Марбург

Распространение вируса Марбург, обнаруженного в Экваториальной Гвинее, вызывает беспокойство у ВОЗ. Об этом сообщает «Волга Ньюс».

Инфекция может быстро распространиться на территории Африки. Более того, есть риск, что она выйдет и за ее пределы.

— Мы передислоцировали группы, занимавшиеся COVID-19, которые находились там для отслеживания контактов, и быстро модернизировали их, чтобы они действительно помогали нам, — отмечают эксперты.

Фото: realnoevremya.ru

Главный внештатный инфекционист Минздрава Татарстана Халит Хаертынов поделился с «Реальным временем» своим мнением о текущей эпидситуации в республике. По его словам, COVID-19 еще никуда не ушел, а снижение заболеваемости не должно вводить в заблуждение. Еще он рассказал о других распространенных заболеваниях в республике.

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Елизавета Пуншева