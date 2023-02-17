«Это несравнимо меньше того, что было год назад»: главный инфекционист Татарстана о случаях коронавируса

Главный внештатный инфекционист Минздрава Татарстана Халит Хаертынов поделился с «Реальным временем» своим мнением о текущей эпидситуации в республике. По его словам, COVID-19 еще никуда не ушел, а снижение заболеваемости не должно вводить в заблуждение. Еще он рассказал о других распространенных заболеваниях в республике.

Пандемия не ушла

COVID-19 по-прежнему остается в Татарстане одним из самых частых заболеваний в Татарстане — как и в других регионах страны. За последние годы ситуация с коронавирусом в плане госпитализации значительно улучшилась, говорит Халит Хаертынов. И сравнивает он ситуацию не с самым «тяжелым» 2020-м годом, а с периодом между 2021-м и 2022-м годами — тогда количество инфицированных было намного больше.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Тем не менее, несмотря на положительную динамику, расслабляться не стоит, уверен инфекционист. В последнее время наблюдается тенденция к росту заболеваемости COVID-19. Объясняется же это появлением таких штаммов, как «омикрон» или «кракен».

— Когда какой-то новый подтип появляется, он вызывает небольшой рост заболеваемости. Поэтому увеличилось количество заболевших, в том числе госпитализированных во временных инфекционных госпиталях. Хотя я подчеркну, это количество несравнимо меньше с тем, что было год назад, — рассказал «Реальному времени» Хаертынов.

Поэтому ждать завершения пандемии пока не стоит — по крайней мере в ближайшее время, уточнил он.

Фото: realnoevremya.ru

Кроме того, татарстанцы часто болеют гриппом. В последнее время также отмечается рост заболеваемости этой инфекцией. По словам собеседника, сначала в республике циркулировал грипп А, но затем его сменил вирус типа Б (В). Именно последним видом гриппа и заболевают жители Татарстана в последние месяцы.

По данным из открытых источников, вирус типа А способен поражать как людей, так и животных. Его разновидности — это «птичий грипп» и «свиной грипп». Грипп А имеет тяжелую и среднюю форму тяжести и, как правило, он разрастается до пандемии. Такие вспышки случаются раз в 2—3 года. Грипп типа А — самый опасный вид. Он коварен тем, что постоянно мутирует и меняет антигенный состав.

Вирус типа Б может передаваться только от человека к человеку. Данный вид способен видоизменяться, тем не менее он не распространяется до уровня эпидемий и чаще всего имеет локальный характер. В группе риска находятся те пациенты, чей иммунитет ослаблен, а именно дети и пожилые, беременные, а также люди с хроническими патологиями.

Менее популярные заболевания

Как отметил Халит Хаертынов, татарстанцы заражаются и другими болезнями. У некоторых жителей республики выявили геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС).

Это природно-очаговое вирусное заболевание, характерными признаками которого являются лихорадка, интоксикация, повышенная кровоточивость и поражение почек (нефрозонефрит). Его инкубационный период длится от 10 до 45 дней. Как правило, у больного выделяют несколько стадий болезни.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По традиции, в это время года растет заболеваемость ротавирусной инфекцией. Это одно из самых высокозаразных инфекционных заболеваний, которое преимущественно поражает желудочно-кишечный тракт. Еще его называют «кишечный грипп». Сейчас им чаще всего болеют дети:

— Они как раз демонстрируют рост в холодное время. Это сезонная инфекция, в отличие от других кишечных инфекций, его рост отмечается именно в холодное время года, — отметил специалист.

Единичные случаи и прогноз на будущее

Еще в Татарстане фиксируют единичные случаи заболевания корью. Это — высокозаразное вирусное инфекционное заболевание, после которого у человека формируется стойкий иммунитет. Корью преимущественно заболевают дети в возрасте от 2 до 5 лет. Корь у взрослых встречается достаточно редко. Чаще всего она возникает у людей, не прошедших вакцинацию.

Больной чувствует общую слабость и ломоту в теле, насморк, температуру и сильную головную боль. Также у него может быть боль в горле при глотании и воспаление слизистой оболочки глаз.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

Как отметил Халит Хаертынов, вспышку кори недавно фиксировали в Самарской и Волгоградской областях. В республике, по его словам, такой ситуации сейчас нет.

— В основном речь о завозных случаях. Это просто говорит о том, что нужно быть внимательными и бдительными в отношении возможного завоза кори, — добавил инфекционист.

Как будет развиваться эпидситуация в будущем, специалист точно не знает. Он отметил, что появление новых штаммов COVID-19 сделало его более заразным, но менее агрессивным. Не исключено, что в ближайшее время люди снова им заразятся. При этом, с высокой долей вероятности, большое количество татарстанцев переболеет им в легкой форме. Но коронавирус все еще представляет серьезную опасность для пожилых людей.

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Айрат Назипов