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Теннисист Даниил Медведев пробился в финал теннисного турнира в Роттердаме

19:02, 18.02.2023
Теннисист Даниил Медведев пробился в финал теннисного турнира в Роттердаме
Фото: vk.com/daniil__medvedev

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова и вышел в финал турнира категории АТР 500 в Роттердаме, призовой фонд которого составляет более €2 миллиона, сообщает «РИА Новости».

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:2. На корте спортсмены провели 1 час 21 минуту.

В финале Медведеву предстоит сыграть с победителем матча, в котором встретятся Янник Синнер из Италии и Таллон Грикспор (Нидерланды).

Благодаря сегодняшней победе, российский теннисист c понедельника вернется в топ-10 рейтинга АТР.

20 января сообщалось, что Даниил Медведев вылетел с турнира Australian Open. Российский теннисист в третьем круге проиграл американцу Себастьяну Корде. Встреча длилась 2 часа 59 минут и завершилась в трех сетах со счетом 7:6 (9:7), 6:3, 7:6 (7:4) в пользу теннисиста из Америки.

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Антон Гаврилов
Спорт

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