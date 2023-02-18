Теннисист Даниил Медведев пробился в финал теннисного турнира в Роттердаме
Российский теннисист Даниил Медведев обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова и вышел в финал турнира категории АТР 500 в Роттердаме, призовой фонд которого составляет более €2 миллиона, сообщает «РИА Новости».
Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:2. На корте спортсмены провели 1 час 21 минуту.
В финале Медведеву предстоит сыграть с победителем матча, в котором встретятся Янник Синнер из Италии и Таллон Грикспор (Нидерланды).
Благодаря сегодняшней победе, российский теннисист c понедельника вернется в топ-10 рейтинга АТР.
20 января сообщалось, что Даниил Медведев вылетел с турнира Australian Open. Российский теннисист в третьем круге проиграл американцу Себастьяну Корде. Встреча длилась 2 часа 59 минут и завершилась в трех сетах со счетом 7:6 (9:7), 6:3, 7:6 (7:4) в пользу теннисиста из Америки.
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