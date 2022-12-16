Безработица в России обновила исторический минимум

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В России безработица обновила исторический минимум, ускоряется рост реальных зарплат населения — он может опережать рост производительности труда, сообщает Банк России.



Регулятор объясняет это ограниченными возможностями расширения производства в экономике России в связи с состоянием рынка труда: на фоне последствий частичной мобилизации во многих отраслях усиливается нехватка рабочей силы.

Одновременно ЦБ отмечает рост вклада бюджетной политики в динамику внутреннего спроса:

— Объявленное правительством дополнительное смягчение бюджетной политики поддержит экономическую активность в 2023 году.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

8 декабря министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал о снижении количества безработных в России:

— В центрах занятости на сегодняшний день зарегистрировано 570 тысяч безработных граждан. Также напомню, что год назад в органах занятости у нас состояли на учете более 830 тысяч граждан.



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Маргарита Головатенко