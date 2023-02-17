Число погибших при землетрясении в Турции приблизилось к 40 тысячам
Число погибших при землетрясении в Турции приблизилось к 40 тысячам, такие данные обнародовал в пятницу глава МВД республики Сулейман Сойлу.
— Согласно последним данным, в результате двух землетрясений погибли 39 672 человека, 105 505 человек пострадали, — сообщил он в эфире телеканала ТRТ.
Сегодня утром сообщалось, что количество погибших достигло 38 044.
Волна землетрясений, обрушившихся на Турцию, нанесла экономике страны ущерб размером $84 млрд. Город Нурдагы в турецкой провинции Газиантеп, который сильно пострадал от землетрясений, будет полностью снесен и построен заново.
В понедельник на прошлой неделе в Турции начались мощные землетрясения. В окрестностях Газиантепа их магнитуда составила 7,5 балла, очаг залегал на глубине 10 километров. Землетрясение магнитудой 7,4 балла произошло в турецком Кахраманмараше, эпицентр находился в районе Пазарчик на глубине 7 километров.
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