Число погибших при землетрясении в Турции приблизилось к 40 тысячам

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Число погибших при землетрясении в Турции приблизилось к 40 тысячам, такие данные обнародовал в пятницу глава МВД республики Сулейман Сойлу.

— Согласно последним данным, в результате двух землетрясений погибли 39 672 человека, 105 505 человек пострадали, — сообщил он в эфире телеканала ТRТ.

Сегодня утром сообщалось, что количество погибших достигло 38 044.



Волна землетрясений, обрушившихся на Турцию, нанесла экономике страны ущерб размером $84 млрд. Город Нурдагы в турецкой провинции Газиантеп, который сильно пострадал от землетрясений, будет полностью снесен и построен заново.

В понедельник на прошлой неделе в Турции начались мощные землетрясения. В окрестностях Газиантепа их магнитуда составила 7,5 балла, очаг залегал на глубине 10 километров. Землетрясение магнитудой 7,4 балла произошло в турецком Кахраманмараше, эпицентр находился в районе Пазарчик на глубине 7 километров.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко