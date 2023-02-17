Из-за землетрясений в Турции погибло уже более 38 тысяч человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 38 044, сообщает управление по ликвидации последствий стихийных бедствий.

— По последним данным, число погибших выросло до 38 044, — передает ведомство.

Фото: «Роскосмос»

Волна землетрясений, обрушившихся на Турцию, нанесла экономике страны ущерб размером $84 млрд. Город Нурдагы в турецкой провинции Газиантеп, который сильно пострадал от землетрясений, будет полностью снесен и построен заново.

В понедельник на прошлой неделе в Турции начались мощные землетрясения. В окрестностях Газиантепа их магнитуда составила 7,5 балла, очаг залегал на глубине 10 километров. Землетрясение магнитудой 7,4 балла произошло в турецком Кахраманмараше, эпицентр находился в районе Пазарчик на глубине 7 километров.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова