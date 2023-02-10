Певицу Земфиру* признали иноагентом
Певицу Земфиру Рамазанову* включили в реестр иностранных агентов, сообщает RT со ссылкой на Минюст.
По данным министерства, Рамазанова получала поддержку от иностранных источников, выступала в поддержку Украины и вела концертную деятельность в недружественных странах.
Также в реестр включены: политик и бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков*, политолог Аббас Галлямов*, активистка Татьяна Назамбаева*, автожурналист Сергей Асланян*, глава фонда «Насилию.нет»* Анна Ривина* и другие.
3 февраля Минюст России расширил список иностранных агентов. В него вошли пять человек, включая блогера Николая Соболева*. 27 января Минюст внес в реестр иностранных агентов шесть человек, включая солиста Little Big Илью Прусикина*.
* включены Министерством юстиции России в список иностранных агентов
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