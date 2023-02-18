Сегодня в Татарстане ожидается снег и до -10 градусов
В субботу, 18 февраля, в Татарстане ожидается облачная с прояснениями погода. Местами возможен небольшой снег, прогнозируют в Гидрометцентре республики.
Днем температуры воздуха в Татарстане составят от -5 до -10 градусов. В Казани ожидается от -7 до -9 °С, в Набережных Челнах — от -5 до -9 °С.
Утром местами возможен туман. Синоптики прогнозируют также умеренный северо-восточный ветер и гололедицу на дорогах.
По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели, 20—21 февраля, установится облачная погода с небольшим снегом. Ночью в понедельник похолодает до 9—14 градусов мороза, днем ожидается от -4 до -9 °С.
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