Сегодня в Татарстане ожидается снег и до -10 градусов

В субботу, 18 февраля, в Татарстане ожидается облачная с прояснениями погода. Местами возможен небольшой снег, прогнозируют в Гидрометцентре республики.

Днем температуры воздуха в Татарстане составят от -5 до -10 градусов. В Казани ожидается от -7 до -9 °С, в Набережных Челнах — от -5 до -9 °С.

Утром местами возможен туман. Синоптики прогнозируют также умеренный северо-восточный ветер и гололедицу на дорогах.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели, 20—21 февраля, установится облачная погода с небольшим снегом. Ночью в понедельник похолодает до 9—14 градусов мороза, днем ожидается от -4 до -9 °С.



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Татьяна Демина