Новости общества

07:08 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сегодня в Татарстане ожидается снег и до -10 градусов

06:30, 18.02.2023
Сегодня в Татарстане ожидается снег и до -10 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В субботу, 18 февраля, в Татарстане ожидается облачная с прояснениями погода. Местами возможен небольшой снег, прогнозируют в Гидрометцентре республики.

Днем температуры воздуха в Татарстане составят от -5 до -10 градусов. В Казани ожидается от -7 до -9 °С, в Набережных Челнах — от -5 до -9 °С.

Утром местами возможен туман. Синоптики прогнозируют также умеренный северо-восточный ветер и гололедицу на дорогах.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели, 20—21 февраля, установится облачная погода с небольшим снегом. Ночью в понедельник похолодает до 9—14 градусов мороза, днем ожидается от -4 до -9 °С.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также