В выходные в Татарстане ожидается туман и до -20 градусов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Гидрометцентр Татарстана прогнозирует в выходные похолодание до -20 градусов. В отдельных районах республики в субботу и воскресенье возможен туман.

В пятницу, 17 февраля, Татарстан по-прежнему будет располагаться в северной части циклона с центром в районе Самары, сообщили в Гидрометцентре республики. Ночью и утром ожидается от -6 до -11°С, а при прояснениях — до -15°С. Днем температуры воздуха составят 4—9 градусов мороза.



Ночью и утром в выходные, 18 и 19 февраля, прогнозируется от -11 до -16°С. При прояснениях температуры может опуститься до -20°С. Днем ожидается от -6 до -12°С.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели, 20—21 февраля, установится облачная погода с небольшим снегом. Ночью в понедельник похолодает до 9—14 градусов мороза, днем ожидается от -4 до -9°С. Во вторник ночные температуры составят от -12 до -17°С, дневные — от -7 до -12°С.

Сегодня в полдень в Татарстане зарегистрировали 2—7 градусов мороза. На юге и востоке республике температура повысилась до 0°С.

Согласно данным Гидрометцентра Татарстана, в феврале среднемесячная температура воздуха на территории республики ожидается в пределах нормы. Она составляет -10,7 градуса.



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Татьяна Демина