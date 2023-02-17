Летом в парках Казани установят 19 нестационарных торговых объектов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

19 торговых объектов установят в казанских парках на летний сезон в этом году. В парке в «Салават купере» и на территории Голубых озер точки поставят впервые, сообщается на сайте мэрии города.

Предприниматели смогут установить вендинговые аппараты с кормом для птиц, фудтраки, кафе, прилавки с напитками и спортивные объекты. Для этих целей пройдет аукцион.

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

10 лотов разместят уже до конца февраля, а до 11 марта на площадке появится еще девять заявок. Дирекция парков и скверов исполкома Казани рекомендует предпринимателям регулярно мониторить сайт, так как сроки размещения некоторых лотов могут быть изменены.

Напомним, два электронных аукциона по продаже прав на размещение сезонных нестационарных кафе проведет комитет потребительского рынка исполкома Казани. Они пройдут 9 марта.

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Елизавета Пуншева