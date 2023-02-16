В Казани пройдут два аукциона по продаже прав на размещение сезонных нестационарных кафе

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Комитет потребительского рынка исполкома Казани проведет два электронных аукциона по продаже прав на размещение сезонных нестационарных кафе. Они назначены на 9 марта.

Первый лот площадью 450 квадратных метров расположен в сквере Ветеранов по ул.Технической, 4а. Начальная стоимость права за один сезон с учетом периодов консервации — 456 659,78 рубля. Предоставить его готовы на три периода по 5 месяцев и два периода консервации по 7 месяцев.

На такие же периоды готовы предоставить право на объект площадью 90 «квадратов», расположенный по Ул.Братьев Касимовых, 11а. Начальная стоимость права за один сезон с учетом периодов консервации — 86 687,55 рубля.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В первом случае шаг электронного аукциона составляет 22 832,99 рубля, во втором — 4 334,38 рубля.

Напомним, Комитет потребительского рынка Казани также проведет электронный аукцион по продаже прав на размещение сезонных торговых точек по реализации мороженого. Он назначен на 6 марта.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина