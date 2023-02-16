В Казани пройдут два аукциона по продаже прав на размещение сезонных нестационарных кафе
Комитет потребительского рынка исполкома Казани проведет два электронных аукциона по продаже прав на размещение сезонных нестационарных кафе. Они назначены на 9 марта.
Первый лот площадью 450 квадратных метров расположен в сквере Ветеранов по ул.Технической, 4а. Начальная стоимость права за один сезон с учетом периодов консервации — 456 659,78 рубля. Предоставить его готовы на три периода по 5 месяцев и два периода консервации по 7 месяцев.
На такие же периоды готовы предоставить право на объект площадью 90 «квадратов», расположенный по Ул.Братьев Касимовых, 11а. Начальная стоимость права за один сезон с учетом периодов консервации — 86 687,55 рубля.
В первом случае шаг электронного аукциона составляет 22 832,99 рубля, во втором — 4 334,38 рубля.
Напомним, Комитет потребительского рынка Казани также проведет электронный аукцион по продаже прав на размещение сезонных торговых точек по реализации мороженого. Он назначен на 6 марта.
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