Судебные приставы Татарстана взыскали с начала года 58 миллионов рублей алиментов

В Татарстане с начала 2023 года с должников в пользу детей было взыскано 58 миллионов рублей алиментов. Это на 24 миллиона больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба ГУФССП России по республике.

В ведомстве рассказали, что провели онлайн-прием граждан по вопросам взыскания алиментов. На него записались 16 заявителей, однако 6 человек от приема отказались — их вопросы решены.

— В Зеленодольском районе принудительно доставили в отделение судебных приставов должника, который не платит своим детям алименты. Сумма долга — почти 900 тысяч рублей. Мужчина скрывался и от бывшей семьи, и от приставов, по месту прописки не проживал. В связи с чем пристав-исполнитель вынес постановление о розыске должника, — сообщили в ГУФССП России по Татарстану.

Фото: realnoevremya.ru

Должника нашли. На него составили составлен протокол об административном правонарушении по ст. 5.35 ч. 1 КоАП РФ. Судом мужчине назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 50 часов.

Напомним, судебные приставы Татарстана за неделю взыскали с нарушителей правил дорожного движения административные штрафы на сумму более 13,3 млн рублей. Среди совершенных правонарушений: управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, употребление наркотических средств и их аналогов и т.д.

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Айрат Назипов