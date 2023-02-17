Новости общества

13:27 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Судебные приставы Татарстана за неделю взыскали с нарушителей ПДД более 13 млн рублей

11:40, 17.02.2023 1
Судебные приставы Татарстана за неделю взыскали с нарушителей ПДД более 13 млн рублей
Фото: r16.fssp.gov.ru

Судебные приставы Татарстана за неделю взыскали с нарушителей правил дорожного движения административные штрафы на сумму более 13,3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по республике.

— Среди совершенных правонарушений: управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, употребление наркотических средств и их аналогов и т.д. Для взыскания вышеуказанных штрафов в ГУФССП России по Республике Татарстан поступили исполнительные документы, — рассказали там.

Большинство татарстанцев погасили долги, но некоторые не стали этого делать. Во время рейдов приставы арестовали имущество 10 должников, в том числе 6 автомобилей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, за 2022 год судебные приставы наложили в Татарстане 11 359 арестов. Это почти на 2,5 тысячи больше, чем в предыдущем году, когда их количество составило 8 878.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов
ОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:31
    Взыскали на бумаге или реально получили с должников? Это разные понятия.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также