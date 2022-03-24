В Татарстане создали свод антисанкционных ресурсов «Центр импортозамещения»

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане усовершенствовали функционал Регионального маркетингового центра (РМЦ) в целях смягчения последствий введенных санкций. В частности, создан «Центр импортозамещения», сообщает Министерство экономики республики.

Данный свод антисанкционных ресурсов позволяет собирать данные о производимой в стране импортозамещающей продукции, оказывать поддержку заказчикам, деятельность которых зависит от импорта комплектующих, товаров, сырья и оборудования.

«Центр импортозамещения» включает в себя реестр ранее закупаемой импортной продукции, который пригодится производителям и продавцам в ходе анализа данных по производству импортозамещающей продукции. А раздел «Предложения по замещению» позволяет собирать предложения о поставках необходимой продукции.

Недавно Минпромторг и Минцифры России создали по поручению властей цифровой сервис «Биржа импортозамещения», который обеспечивает прямое взаимодействие между производственными компаниями и заказчиками. Биржа в том числе снизит бюрократические и административные нагрузки на предприятия.



Диана Жиленкова