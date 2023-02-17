В Татарстане предложили свыше 150 тысяч позиций продукции для импортозамещения

Фото: realnoevremya.ru/Артем Дергунов

Центр импортозамещения в Татарстане предложил свыше 150 тысяч позиций продукции из России и дружественных ей стран для замещения ранее закупаемой на Западе продукции. Об этом на коллегии Министерства экономики республики рассказал статс-секретарь — заместитель министра экономического развития России Алексей Херсонцев.



Центр импортозамещения создали в Татарстане в марте 2022 года. Он представляет из себя свод антисанкционных ресурсов, позволяющих собирать данные о производимой в стране импортозамещающей продукции, оказывать поддержку заказчикам, деятельность которых зависит от поставок комплектующих, товаров, сырья и оборудования из других государств.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Центр импортозамещения» включает в себя реестр ранее закупаемой импортной продукции, который пригодится производителям и продавцам в ходе анализа данных по производству импортозамещающей продукции. Раздел «Предложения по замещению» позволяет собирать предложения о поставках необходимой продукции.



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Татьяна Демина