Байден заявил, что сбитые летательные аппараты не занимались разведкой

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Президент США Джо Байден выступил с заявлением о трех сбитых воздушных объектах и китайском воздушном шаре:



— Мы пока точно не знаем, что из себя представляют эти три объекта, но ничто сейчас не указывает на то, что они связаны с китайской программой аэростатов-шпионов или разведывательных аппаратов иных стран, — заявил он.

Байден отметил, что воздушными шарами пользуется множество компаний в разных странах. По его словам, эта область не регулируется в достаточном объеме, в связи с чем планируется разработать новые правила по работе с такими объектами. Предполагается, что для этого разработают системы слежения в космосе, расширят возможность обнаруживать объекты, а еще проработают новые законы по запуску воздушных объектов.

По словам президента, у США нет доказательств, что таких объектов стало больше, это скорее результат улучшения работы [американских] радаров.

— Но важно помнить. Если «объект» представляет угрозу США, то я отдам приказ о его сбитии, — сказал Байден.

Американский лидер указал, что китайские шпионские шары «изучаются прямо сейчас», и США за ними «следят по всему миру». Он отметил, что вскоре поговорит с председателем КНР Си Цзиньпином, однако не собирается извиняться перед Пекином за решение сбить китайский аэростат.

Фото: pixabay.com

В феврале через всю территорию Соединенных Штатов с северо-запада на юго-восток за несколько дней пролетел китайский аэростат. Американские военные сбили воздушный объект. Китайская сторона выражала «сильное недовольство и протест против применения США силы для нападения на гражданский беспилотный аэростат».

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что американские аэростаты более десяти раз незаконно входили в воздушное пространство Китая без одобрения властей страны с мая 2022 года.

Также в Китае заявили, что США игнорируют случившийся «Чернобыль в Огайо», случившийся в начале февраля. Состав вез опасный канцерогенный винилхлорид — он разлился и загорелся. Катастрофа вызвала отравление реки Огайо, от которой зависит водоснабжение 5 миллионов американцев. Китайские журналисты подчеркивали, что американские власти продолжают раздувать миф о «китайской угрозе» и сообщать о появлении китайских аэростатов в небе над США. Однако это «не может решить реальных проблем экологической безопасности, стоящих перед американским народом».

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Маргарита Головатенко