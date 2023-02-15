В Китае заявили, что США игнорируют случившийся «Чернобыль в Огайо»

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США игнорируют происходящие внутри страны катастрофы, в числе которых инцидент, случившийся в начале февраля и получивший название «Чернобыль в Огайо», когда поезд сошел с рельсов и образовалась крупная утечка токсичных химических веществ, пишет китайское издание Global Times.



— Происходящее сейчас в США иллюстрирует серьезное несоответствие между философией безопасности Вашингтона и реальностью, — пишут журналисты и отмечают — случившееся привлекло внимание СМИ только спустя 10 дней после аварии, а одного из репортеров арестовали за репортаж о ней.

Вместе с тем американские власти продолжают раздувать миф о «китайской угрозе» и сообщать о появлении китайских аэростатов в небе над США. Однако это «не может решить реальных проблем экологической безопасности, стоящих перед американским народом», отмечает издание.

Авторы статьи добавили, что в США давно существуют масштабные проблемы с инфраструктурой и управлением перевозками опасных грузов, однако вместо решения этих проблем конгресс принимает множество законопроектов против Пекина.

По информации СМИ, поезд в штате Огайо перевернулся 3 февраля, с рельсов сошли 150 вагонов. Состав вез опасный канцерогенный винилхлорид — он разлился и загорелся. Катастрофа вызвала отравление реки Огайо, от которой зависит водоснабжение 5 миллионов американцев. Стоит отметить, что Огайо впадает в Миссисипи и является одним из ключевых водных путей Северной Америки.

Винилхлорид и продукты его горения оказывают на организм триадное действие: канцерогенное, мутагенное и тератогенное — то есть это провоцирует рост раковых опухолей, встраивается в молекулы ДНК и вызывает повреждение генов.

В феврале через всю территорию Соединенных Штатов с северо-запада на юго-восток за несколько дней пролетел китайский аэростат. Американские военные сбили воздушный объект. Китайская сторона выражала «сильное недовольство и протест против применения США силы для нападения на гражданский беспилотный аэростат».

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что американские аэростаты более десяти раз незаконно входили в воздушное пространство Китая без одобрения властей страны с мая 2022 года.

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Маргарита Головатенко