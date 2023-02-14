Пекин заявил, что аэростаты США более 10 раз незаконно пролетали над КНР с мая 2022 года

Американские аэростаты более десяти раз незаконно входили в воздушное пространство Китая без одобрения властей страны с мая 2022 года, об этом заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.



Китайский представитель призвал США объяснить полеты высотных аэростатов США с мая прошлого года.

В понедельник Ван Вэньбинь упоминал о прошлогоднем незаконном пролете американских аэростатов над Китаем, но не уточнял, в каком месяце произошли эти инциденты, сообщает ТАСС.

В феврале через всю территорию Соединенных Штатов с северо-запада на юго-восток за несколько дней пролетел китайский аэростат. Американские военные сбили воздушный объект. Китайская сторона выражала «сильное недовольство и протест против применения США силы для нападения на гражданский беспилотный аэростат».

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Маргарита Головатенко