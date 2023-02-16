Юрий Уткульбаев: «У команды характер есть, никто не расклеился»

Фото: ФК "Рубин"

Главный тренер «Рубина» Юрий Уткульбаев подвел итоги товарищеского матча с «Ахматом» на сборах в Турции (1:1). Он назвал игру с соперниками из Грозного интенсивной и отметил их высокий уровень:



— В начале матча, может быть, немного разбирались с соперником. Пока мы разбирались, нам забили. Ребята продолжали выполнять то задание, которое у них было, играли активно. В конце концов сравняли счет, что немаловажно. Значит, у команды характер есть, никто не расклеился, все играли двигались.

По словам тренера, игра без ошибок — от, к чему команда должна стремиться, поскольку это «хороший маркер состояния, подходов к игре». Уткульбаев отметил, что все замены на поле были плановыми, в команде постепенно прибавляют игровое время всем футболистам.

— Болельщики обращают внимание на то, что у вас команда еще ни разу не проиграла. Вы это держите в голове?

— Мы не зациклены на результате, чтобы продлить серию и чтобы говорили, что Уткульбаев не проигрывает. Рано или поздно это случится и надо спокойно к этому отнестись. Важно, что мы как команда растем и проявляем характер. Ребята еще больше друг друга узнают. Это процесс, когда должны все притереться. Конечно, приятный бонус, когда ты не проигрываешь и с хорошим настроением ложишься спать.

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Маргарита Головатенко