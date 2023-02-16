Зинэтула Билялетдинов: «Было непросто, но ребята сыграли достаточно правильно»

Фото: ХК "Ак Барс"

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов, комментария победу команды над «Адмиралом» (3:0) в матче регулярного чемпионата, заявил, что игра была неплохой. По его словам, спортсменам было непросто, однако ребята «сыграли достаточно правильно».



Тренер ответил на вопросы об игроках. Он отметил, что у игрока Тимура Билялова была травма, но сейчас он здоров и готовится к матчам. Билялетдинов отметил успехи тройки Воронков — Сафонов — Радулов: «Ребята работают, трудятся, у них все получается».

Зинэтула Билялетдинов считает, что казанцы могут и должны играть лучше, и они для этого делают все возможное.

Фото: ХК «Ак Барс»

Сегодня «Ак Барс» обыграл хоккейный клуб из Владивостока «Адмирал». Матч закончился со счетом 3:0. В предыдущем матче с ХК «Адмирал», который состоялся 14 февраля, «Ак Барс» также одержал победу. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу казанского клуба.



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Маргарита Головатенко