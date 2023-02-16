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Казанский «Ак Барс» обыграл «Адмирал»

14:45, 16.02.2023
Казанский «Ак Барс» обыграл «Адмирал»
Фото: пресс-служба ХК "Ак Барс"

Казанский «Ак Барс» обыграл хоккейный клуб из Владивостока «Адмирал». Матч закончился со счетом 3:0.

Первый период закончился ничьей — 0:0. Первую шайбу в ворота «Адмирала» «Ак Барсу» удалось забрось во втором периоде — отличился Илья Сафонов.

В последнем периоде «Ак Барс» забросил в ворота соперника две шайбы. Они на счету Дмитрия Кагарлицкого и Александра Радулова.

Напомним, в предыдущем матче с ХК «Адмирал», который состоялся 14 февраля, «Ак Барс» также одержал победу. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу казанского клуба. Шайбы забросили Илья Сафонов, Артем Лукоянов и Артем Галимов.

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Татьяна Демина
СпортХоккей Татарстан

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