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«Ак Барс» одержал четвертую победу подряд, обыграв ХК «Адмирал»

14:49, 14.02.2023
«Ак Барс» одержал четвертую победу подряд, обыграв ХК «Адмирал»
Фото: ХК «Ак Барс»

Казанский «Ак Барс» в гостях переиграл «Адмирал» из Владивостока. Матч Фонбет чемпионата КХЛ сезона 2022/23 закончился со счетом 2:3 в пользу казанцев.

Шайбы в составе казанской команды забросили Илья Сафонов, Артем Лукоянов и Артем Галимов. Дважды голкипера «барсов» огорчили хозяева. Шайбы на счету Александра Шевченко и Рудольфа Червены.

Фото: ХК «Ак Барс»

Напомним, в предыдущем матче «Ак Барс» обыграл хабаровский «Амур». Игра завершилась в пользу хозяев со счетом 4:2.

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Айрат Назипов
СпортХоккей Татарстан

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