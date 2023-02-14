«Ак Барс» одержал четвертую победу подряд, обыграв ХК «Адмирал»
Казанский «Ак Барс» в гостях переиграл «Адмирал» из Владивостока. Матч Фонбет чемпионата КХЛ сезона 2022/23 закончился со счетом 2:3 в пользу казанцев.
Шайбы в составе казанской команды забросили Илья Сафонов, Артем Лукоянов и Артем Галимов. Дважды голкипера «барсов» огорчили хозяева. Шайбы на счету Александра Шевченко и Рудольфа Червены.
Напомним, в предыдущем матче «Ак Барс» обыграл хабаровский «Амур». Игра завершилась в пользу хозяев со счетом 4:2.
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