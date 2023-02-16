Трамваи Набережных Челнов оборудовали умными сервисами для обеспечения безопасности пассажиров

Фото: предоставлено пресс-службой МТС

МТС снабдила системой умного видеонаблюдения и тревожной сигнализацией свыше трети трамваев, которые ежедневно перевозят жителей Набережных Челнов, второго по численности населения города Татарстана.

Умными системами уже оснащено несколько десятков трамваев, ежедневно перевозящих жителей автограда. Умные видеокамеры позволяют контролировать ситуацию в салоне и в кабине водителя. На специальном мониторе водитель видит, закончили ли пассажиры высадку или посадку и можно ли закрыть двери транспорта, а также может своевременно предотвратить конфликтные ситуации, порчу имущества и другие правонарушения в салоне.

Данные с камер также фиксируются видеорегистратором, что в случае ДТП позволяет выявить виновных и оценить действия водителя и кондуктора. При дорожном происшествии или нестандартной ситуации в салоне трамвая водитель может мгновенно оповестить диспетчера об опасности, воспользовавшись беспроводной тревожной кнопкой. Сигнал от нее передается напрямую диспетчеру по сети интернета вещей МТС, которая работает даже там, где у обычной связи могут возникнуть помехи.

Фото: предоставлено пресс-службой МТС

Директор МТС в Татарстане Марат Шакиров рассказал о повсеместном использовании умных систем видеонаблюдения. Так, помимо трамваев в Набережных Челнах, в Татарстане камеры контролируют ход строительства на трассе М-7 и помогают бензовозам доставлять в сохранности топливо, а в Новосибирске умное видеонаблюдение охраняет покой жителей домов, поделился он и заявил о готовности масштабирования и расширения возможностей этих проектов.

«Трамвайные пути соединяют жилые районы и промышленные зоны Набережных Челнов. За год мы перевозим более 15 млн пассажиров, совершая свыше 124 тысяч рейсов. Нам важно создать комфортные условия и обеспечить безопасность каждого жителя города и наших сотрудников. С учетом успешного тестирования умной системы МТС, мы рассматриваем возможность увеличить количество вагонов с умным видеонаблюдением и тревожной кнопкой», — рассказал Вячеслав Мигунов, заместитель генерального директора ООО «Электротранспорт».