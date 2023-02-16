Набиуллина: необходимо разработать программы стимулирования ипотеки в небольших городах

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

Необходимо разработать программы стимулирования ипотеки или застройщиков в небольших городах и населенных пунктах, считают в Банке России. Об этом заявила глава организации Эльвира Набиуллина.

— На наш взгляд, пока не выработан механизм, а его надо бы выработать, поддержки программ ипотечных или застройщиков, для того чтобы стимулировать строительство жилья и доступность жилья в небольших регионах, куда не идут большие компании — они работают на крупных рынках. Найти эффективный механизм строительства жилья, повышения его доступности в не очень больших городах, населенных пунктах — эту задачу, на наш взгляд, нужно решать, — отметила она.

Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ предлагает запустить в России ипотеку на новостройки для всех категорий граждан по ставке 5% без использования бюджетных средств. Предполагается, что регулятор будет давать кредиты банкам под залог ранее выданной ипотеки под 2% годовых, наценка финансовой организации составит 2—3%, в итоге конечная ставка не должна превысить 5%.



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Елизавета Пуншева