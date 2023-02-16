Эльвира Набиуллина предложила придумать систему блокировки переводов в пользу мошенников

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина предложила продумать систему принудительной блокировки банками переводов клиентов, если известно, что средства отправляются мошенникам. Ее слова передает «РИА Новости».

— Если мы знаем, что это сайт мошенников, он есть в базе данных, надо блокировать поступление на него средств, а не давать человеку два дня думать. Эту систему надо продумать, — отметила Эльвира Набиуллина.

Она рассказала, что в некоторых случаях сотрудники банка просят не переводить деньги мошенникам, но люди все же настаивают на переводе и в конечном счете теряют деньги.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в Банке России рассказали, что количество случаев хищения денег с банковских счетов в стране сократилось впервые за 7 лет. В 2022 году оно снизилось на 15,3%, до 877 тысяч, по сравнению с предыдущим годом.

Также Банк России инициировал блокировку более 756 тысяч мошеннических телефонных номеров, что в четыре с лишним раза больше, чем годом ранее. Это максимальный показатель с начала такой работы в 2019 году.

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Айрат Назипов