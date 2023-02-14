Впервые за семь лет в России сократилось количество краж с банковских счетов

Количество случаев хищения денег с банковских счетов в России сократилось впервые за 7 лет. В 2022 году оно снизилось на 15,3%, до 877 тысяч, по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка.

Также отмечается, что Банк России инициировал блокировку более 756 тысяч мошеннических телефонных номеров, что в четыре с лишним раза больше, чем годом ранее. Это максимальный показатель с начала такой работы в 2019 году.

Несмотря на активное развитие новых дистанционных платежных сервисов и рост объема денежных переводов (на 39%, до 1 458,6 трлн рублей), размер ущерба от действий кибермошенников вырос незначительно — на 4,29%, до 14,2 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Как и в предыдущие годы, больше всего операций без согласия клиентов пришлось на оплату товаров и услуг в интернете. Но в прошлом году активность мошенников по этому направлению снизилась и перетекла в дистанционные банковские сервисы — мобильный и интернет-банкинг. Заполучив доступ к сервисам, мошенники могут не только похитить у человека средства на счете, но и оформить на него кредит. Именно поэтому больше всего потерь было в дистанционном банковском обслуживании: их общий размер составил 9,3 млрд рублей, подчеркнули в пресс-службе.

Банки вернули клиентам меньше похищенных средств, чем годом ранее, — 618,4 млн рублей, или 4,4% от всего объема краж. Это объясняется высокой долей социальной инженерии, когда граждане самостоятельно переводят средства злоумышленникам или раскрывают банковские данные.

В начале месяца эксперты предупредили, что в последнее время мошенники от лица известных брендов предлагают россиянам принять участие в розыгрыше денежных призов. Если жертва верит, то злоумышленники получают доступ к данным банковских карт. В январе таких случаев стало больше.



Айрат Назипов