В Казани эвакуировали школу из-за задымления

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В четверг, 16 февраля, в 10 часов утра в Казани задымился первый этаж МБОУ «Русско-татарская средняя общеобразовательная школа № 97». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

В школу после поступления сообщения направили Казанский пожарно-спасательный гарнизон. В 10.15 силам дан отбой — выяснилось, что произошло короткое замыкание без горения в электрощитке на первом этаже здания.



В результате инцидента никто не пострадал. До прибытия пожарных подразделений администрация школы организовала эвакуацию — из здания вывезли 495 детей и 46 взрослых.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Месяц назад в многопрофильном лицее №187 Советского района Казани эвакуировали детей и взрослых. Как выяснилось, школьники на уроке физкультуры попали мячом в один из датчиков АПС, в результате чего произошла сработка автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией.



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Айрат Назипов