В Казани эвакуировали лицей №187

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Сегодня днем в многопрофильном лицее №187 Советского района Казани произошла сработка автоматической системы пожарной сигнализации. По этой причине администрация учебного заведения эвакуировала на улицу 1375 детей и 72 человека персонала, сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.

— Пожарные подразделения прибыли к месту вызова, провели разведку помещений, ничего не обнаружили, силам отбой, вызов ложный. Все эвакуированные вернулись в здание, — отметили в МЧС.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Как выяснилось, дети на уроке физкультуры попали мячом в один из датчиков АПС, в результате чего произошла сработка автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией.

Отметим, что в прошлом году казанские школы регулярно эвакуировали из-за сообщений с угрозами.

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Айрат Назипов