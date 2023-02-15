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ВК «Зенит-Казань» обыграл «Белогорье»

20:59, 15.02.2023
ВК «Зенит-Казань» обыграл «Белогорье»
Фото: ВК «Зенит-Казань»

ВК «Зенит-Казань» обыграл «Белогорье». Игра завершилась счетом 1:3 (25:22, 18:25, 22:25, 16:25).

19 февраля казанский клуб сыграет с «Кузбассом». Начало матча в 17:00.

8 февраля ВК «Зенит-Казань» обыграл «Динамо-ЛО» в матче 22-го тура чемпионата России по волейболу. Игра завершилась со счетом 1:3.

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Маргарита Головатенко
СпортВолейбол Татарстан

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