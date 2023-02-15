ВК «Зенит-Казань» обыграл «Белогорье»
ВК «Зенит-Казань» обыграл «Белогорье». Игра завершилась счетом 1:3 (25:22, 18:25, 22:25, 16:25).
19 февраля казанский клуб сыграет с «Кузбассом». Начало матча в 17:00.
8 февраля ВК «Зенит-Казань» обыграл «Динамо-ЛО» в матче 22-го тура чемпионата России по волейболу. Игра завершилась со счетом 1:3.
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Маргарита ГоловатенкоСпортВолейбол Татарстан
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