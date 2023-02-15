В Минцифры призвали банки не оказывать услуги в мессенджерах

Директор департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры РФ Владимир Бенгин призвал банки не использовать мессенджеры для предоставления услуг клиентам.



Бенгин привел статистику, согласно которой порядка 65-80% мошеннических вызовов проходит через мессенджер WhatsApp. Сейчас мошенники совершают звонки с российских номеров, но когда не будет такой возможности, они перейдут на иностранные.

— Давайте не приучать граждан к тому, что через мессенджеры к ним может прийти официально банк и какие-то услуги предлагать. Потому что мы никогда не сможем научить их [клиентов], какой «галочке» верить, какой не верить и так далее, — приводит его слова ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В феврале ЦБ сообщил, что количество случаев хищения денег с банковских счетов в России сократилось впервые за 7 лет. В 2022 году оно снизилось на 15,3%, до 877 тысяч, по сравнению с предыдущим годом.

В начале месяца эксперты предупредили, что в последнее время мошенники от лица известных брендов предлагают россиянам принять участие в розыгрыше денежных призов. Если жертва верит, то злоумышленники получают доступ к данным банковских карт. В январе таких случаев стало больше.



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Маргарита Головатенко