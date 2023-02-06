Эксперт предупредил россиян о мнимых денежных розыгрышах от мошенников

Фото: realnoevremya.ru//Максим Платонов

Мошенники предлагают россиянам принять участие в розыгрыше денежных призов от лица известных брендов и в результате получают доступ к данным банковских карт. В январе таких случаев стало больше. Об этом заявил директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов МегаФона Сергей Хренов.

Эксперт объяснил, что злоумышленники связываются с пользователями через мессенджеры либо через электронную почту, куда и приходит сообщение с предложением поучаствовать в розыгрыше.

— Человеку предлагается угадать, в какой игровой ячейке находится приз. На это дается три попытки и для убедительности приз открывается только с последнего шанса. Чтобы вызвать интерес и замотивировать на участие, мошенники «разыгрывают» призы в иностранной валюте, после победы они предлагают участнику конвертировать приз в рубли за минимальную сумму, — рассказал специалист.

Фото: realnoevremya.ru

Он пояснил, что после введения пользователем реквизитов мошенники получают доступ к данным его карты и денежным средствам.

— Данные могут использовать для покупок в интернет-магазинах: на сегодняшний день еще не все онлайн-площадки поддерживают верификацию денежных операций с помощью смс, — добавил Хренов.

По словам специалиста, злоумышленники могут в том числе настроить автоплатеж на различные сервисы, чтобы время от времени списывать деньги с карты человека. При этом сразу с карты потерпевшего не списываются крупные суммы денег.

Сегодня в Банке России предупредили россиян о новой схеме мошенничества с помощью QR-кодов, которые размещаются в общественных местах. Заместитель председателя Банка России Герман Зубарев рассказал, что схема злоумышленников заключается в объявлениях, в которых предлагается получить бесплатную консультацию о гарантированной социальной выплате. После того как жертва переходит по QR-коду, она попадает в чат-бот в мессенджере, где ее информируют о якобы положенной выплате. Злоумышленники предлагают пособия для социально незащищенных, выплаты студентам и семьям с детьми. А потом уже под предлогом оформления выманивают у жертвы личные финансовые сведения, благодаря чему могут похитить деньги с карты.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Антон Гаврилов