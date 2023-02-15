В Казани наблюдаются пробки 8 баллов

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

В Казани вечером в среду наблюдаются 8-балльные пробки, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

В городе наблюдаются аварии на пр. Универсиады, ул. Достоевского, перекрестке ул. Гвардейской и ул. Аделя Кутуя, ул. Гвардейской, Минской, перекрестке ул. Комиссара Габишева и Кул Гали. Движение на этих участках затруднено.

В пробках стоит весь центр города: ул. Бурхана Шахиди, Право-Булачная, Чернышевского, Ташаяк, Щербаковский пер., ул. Татарстан. Также красным на картах отмечены ул. Николая Ершова, Аделя Кутуя, Космонавтов, Мамадышский тракт, Сахарова, Родины.

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

Сегодня в Казани на улице Татарстан около театра имени Камала образовалась большая пробка. Ближе к пересечению с улицей Марселя Салимжанова произошло ДТП, занявшее средний и правый ряды.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко