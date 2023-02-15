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В Казани около театра Камала образовалась большая пробка

16:10, 15.02.2023 1
В Казани около театра Камала образовалась большая пробка
Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев (архив)

В Казани на улице Татарстан около театра имени Камала образовалась большая пробка, сообщили очевидцы.

Согласно сообщениям, оставленным пользователями сервиса «Яндекс.Карты», ближе к пересечению с улицей Марселя Салимжанова произошло ДТП, занявшее средний и правый ряды.

В социальных сетях появились кадры ДТП. Судя по ним, участниками аварии стали несколько легковых автомобилей. В целом в городе спокойная дорожная ситуация, пробки — 5 баллов.

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев (архив)

13 февраля в Казани произошло ДТП на улице Павлюхина рядом с филармонией им. Тукая — столкнулись троллейбус и два легковых автомобиля, из-за чего на дороге образовалась пробка.

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Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:18
    давно уж этот театр,мешающий горожанам снести надо и расширить дорогу.
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