В Казани около театра Камала образовалась большая пробка
В Казани на улице Татарстан около театра имени Камала образовалась большая пробка, сообщили очевидцы.
Согласно сообщениям, оставленным пользователями сервиса «Яндекс.Карты», ближе к пересечению с улицей Марселя Салимжанова произошло ДТП, занявшее средний и правый ряды.
В социальных сетях появились кадры ДТП. Судя по ним, участниками аварии стали несколько легковых автомобилей. В целом в городе спокойная дорожная ситуация, пробки — 5 баллов.
13 февраля в Казани произошло ДТП на улице Павлюхина рядом с филармонией им. Тукая — столкнулись троллейбус и два легковых автомобиля, из-за чего на дороге образовалась пробка.
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