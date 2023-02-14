Минфин ответил на внесение ЕС России в «черный список» налоговых юрисдикций

Решение Евросоюза о внесении России в «черный список» налоговых юрисдикций было принято без консультации с Москвой, и причины такого решения остаются неизвестными, заявил Минфин РФ.



Пресс-служба министерства указала, что Минфин продолжит работу над совершенствованием российского налогового законодательства. Отмечается, что нахождение России в «черном списке» означает, что государства — члены ЕС будут вправе применить к России меры административного и правового характера.

— Каждое государство ЕС может выбрать к применению не менее одной меры среди перечня этих двух типов, при этом применение всех мер из указанного списка одновременно не является обязательным, — говорится в сообщении.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Европейский союз во вторник включил Россию в свой список «некооперативных юрисдикций для целей налогообложения», то есть государств, которые он считает налоговыми убежищами. В него также попали Британские Виргинские острова, Коста-Рика, Маршалловы острова.

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Маргарита Головатенко