Евросоюз добавил Россию в перечень государств — налоговых убежищ
Европейский союз включил Россию в свой список «некооперативных юрисдикций для целей налогообложения», то есть государств, которые он считает налоговыми убежищами. В него также попали Британские Виргинские острова, Коста-Рика, Маршалловы острова.
— ЕС продолжает продвигать справедливую налоговую конкуренцию и учитывать вредную налоговую практику, — цитирует ТАСС заявление Совета ЕС, в котором указано, что после начала специальной военной операции с Россией приостановился диалог по налоговым вопросам.
Основаниями для включения России в перечень государств — налоговых убежищ послужили результаты проверки ее законодательства. Евросоюз установил, что Москва якобы «не выполнила свою приверженность решать вредные аспекты специального режима для международных холдинговых компаний».
Напомним, после начала специальной военной операции Евросоюз ввел против России девять санкционных пакетов. Ограничения планируется усилить. В частности, по данным СМИ,ЕС задумал запретить компаниям продавать технологии и ключевые товары третьим странам, которые затем якобы поставляют их в Россию.
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