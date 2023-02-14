Евросоюз добавил Россию в перечень государств — налоговых убежищ

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Европейский союз включил Россию в свой список «некооперативных юрисдикций для целей налогообложения», то есть государств, которые он считает налоговыми убежищами. В него также попали Британские Виргинские острова, Коста-Рика, Маршалловы острова.

— ЕС продолжает продвигать справедливую налоговую конкуренцию и учитывать вредную налоговую практику, — цитирует ТАСС заявление Совета ЕС, в котором указано, что после начала специальной военной операции с Россией приостановился диалог по налоговым вопросам.

Основаниями для включения России в перечень государств — налоговых убежищ послужили результаты проверки ее законодательства. Евросоюз установил, что Москва якобы «не выполнила свою приверженность решать вредные аспекты специального режима для международных холдинговых компаний».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, после начала специальной военной операции Евросоюз ввел против России девять санкционных пакетов. Ограничения планируется усилить. В частности, по данным СМИ,ЕС задумал запретить компаниям продавать технологии и ключевые товары третьим странам, которые затем якобы поставляют их в Россию.



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Татьяна Демина