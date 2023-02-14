Эрдоган: почти все рухнувшие при зелетрясениях дома были построены до 1999 года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что 98% разрушившихся при землетрясениях в Турции зданий были построены до 1999 года.



Он подтвердил более раннюю информацию Министерства градостроительства о том, что порядка 41 тысячи зданий в 10 пострадавших от землетрясений провинциях разрушились или находятся в аварийном состоянии и их необходимо срочно снести, сообщает «РИА Новости».

Число жертв землетрясений в Турции, по последним данным, составляет 35 418 человек. Власти продолжают поиск пострадавших.

Волна землетрясений, обрушившихся на Турцию, нанесла экономике страны ущерб размером $84 млрд. Город Нурдагы в турецкой провинции Газиантеп, который сильно пострадал от землетрясений, будет полностью снесен и построен заново.

Эрдоган заявил, что погодные условия сильно затруднили спасение людей и восстановление инфраструктуры после землетрясений на юго-востоке Турции.

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Маргарита Головатенко