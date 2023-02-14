В Москве представили бытовую технику под брендом Aurus

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Первые образцы климатической бытовой техники под брендом Aurus представили на выставке AirVent в Москве. Продажи новинки начнутся уже этим летом, сообщает «РИА Новости».

Как заявил заместитель председателя совета директоров ТПХ «Русклимат» Сергей Шмаков, это положит начало формированию целого ряда бытовых товаров и услуг high-класса.

По словам зампреда совета директоров «Русклимата» Павла Симонова, каналы продаж премиальной техники пока обсуждаются, в том числе с маркетплейсами. При этом уже есть понимание, что она будет представлена в премиальных бренд-зонах.

В конце прошлого года «Реальное время» писало о лицензионном соглашении, который заключили научный центр «НАМИ» и торгово-производственный холдинг «Русклимат». Согласно нему, последний будет выпускать климатическую технику под брендом Aurus в 2023 году.

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Айрат Назипов